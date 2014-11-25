Боевики снова повредили железнодорожные пути на Донбассе

В результате обстрелов террористами были повреждены железнодорожные пути на перегоне Очеретино – Новобахмутовка и на станции Оленевка Новая, недалеко от Красноармейска, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци»

Согласно сообщению, в результате взрыва 24 ноября на 18 км перегона Очеретино – Новобахмутовка было повреждено 2,4 метра пути, 6 железобетонных шпал и другое железнодорожное оборудование. Станция Оленевка Новая, недалеко от города Волноваха, была повреждена в результате артобстрела.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате обстрелов нет.

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Как сообщал УНИАН, железнодорожники восстановили 253 объекта путевого хозяйства из 369, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.