Кабмин утвердил новую транспортную стратегию до 2030 года

15:42, 30 мая 2018
Транспорт/Связь
271
Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Читайте такжеПравительство утвердило программу безопасности на дорогах до 2020 года

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такое решение правительство приняло сегодня.

"Да, документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, но и на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция" могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подход", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также отметил, что над документом работала команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

"Мы должны выйти за пределы внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия 2030 - это не про транспорт. Стратегия 2030 - о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее. Потому что это - наша обязанность. И наша работа. Drive Ukraine 2030 - превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применение новейших технологий. Drive Ukraine 2030 - цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с Европейским Союзом", - подчеркнул Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщал, что причиной разработки стратегии 2030 стало неэффективность транспортной стратегии до 2020 года. По его словам, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе наша страна была вынуждена кардинально изменить товарно-транспортные потоки.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

Министерство инфраструктуры ожидает, что постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газотранспортная система