Кабмин утвердил новую транспортную стратегию до 2030 года

Над документом работала команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такое решение правительство приняло сегодня.

"Да, документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, но и на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция" могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подход", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также отметил, что над документом работала команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

"Мы должны выйти за пределы внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия 2030 - это не про транспорт. Стратегия 2030 - о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее. Потому что это - наша обязанность. И наша работа. Drive Ukraine 2030 - превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применение новейших технологий. Drive Ukraine 2030 - цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с Европейским Союзом", - подчеркнул Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщал, что причиной разработки стратегии 2030 стало неэффективность транспортной стратегии до 2020 года. По его словам, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе наша страна была вынуждена кардинально изменить товарно-транспортные потоки.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

Министерство инфраструктуры ожидает, что постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.