«Укрзализныця» хочет прекратить движение поездов в зоне АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») считает необходимым временно прекратить движение грузовых и пассажирских поездов на подконтрольных террористам территориях в зоне антитеррористической операции (АТО) в связи с невозможностью обеспечить безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник правового департамента «Укрзализныци» Олег Титов.

По его словам, во исполнение президентского указа о том, что с 1 декабря необходимо перевести все госпредприятия, в том числе и Донецкую железную дорогу, на подконтрольную украинским военнослужащим территорию, «Укрзализныця» и приняла данное решение, одобрения которого ожидает от Министерства инфраструктуры.

"Кто на сегодняшний день может нести юридическую ответственность за сохранность вагона, который следует, например, по территории Луганска или Донецка? Никто, так же, как никто не может гарантировать безопасность пассажиров», - подчеркнул Титов.

Он также отметил, что Донецкая магистраль, несмотря на обострение военного противостояния на востоке Украины, продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

По данным пресс-службы ведомства, перевозка пассажиров, как и в настоящее время, будет осуществляться до Красного Лимана, Константиновки, Мариуполя и Красноармейска.

В то же время, Титов сообщил, что "Укрзализныця" рассматривает объездные пути через Харьковскую область, а поскольку банки ушли с Восточного региона, принято решение о том, что вся оплата за грузоперевозки будет осуществляться в пункте получения груза, а не в пункте отправления, чтобы минимизировать риск потери денежных средств.

По словам Титова, к «Укрзализныце» как национальному перевозчику пассажиров и грузов уже имеется масса претензий от грузоотправителей по поводу сохранности грузов. В частности, есть претензия от компании "Нибулон", у которой ЛНР национализировала зерно.

«У нас есть претензия от компании «Нибулон», груз которой в виде пшеницы так называемая Луганская Народная Республика национализировала и оставила у себя, а компания предъявляет претензии нам, поскольку фактически железная дорога их брала и обязалась груз доставить. Мы не можем обеспечить его сохранность ни юридически, ни физически», - отметил Титов.

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Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

По состоянию на 17 ноября "Укрзализныця" оценивала затраты на восстановление поврежденных в зоне АТО 1247 объектов ж/д инфраструктуры в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.