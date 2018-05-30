"Укртелеком" с 1 июня повышает стоимость трех тарифных планов

Стоимость тарифных планов "Домашний Базовый", "Общий базовый" и "Домашний Безлимитный" повысится на 6 гривень с НДС.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 июня повышает стоимость тарифных планов "Домашний Базовый", "Общий базовый" и "Домашний Безлимитный" на 8,2-11,2% (на 6 гривень с НДС).

Читайте также"Укртелеком" Ахметова хочет поднять тарифы на международную связь

Как сообщает пресс-служба компании, "Укртелеком" повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги – минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов.

"Это не касается абонплаты, которая регулируется государством. Напоминаем, что у "Укртелекома" есть линейка тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ. Стоимость этих тарифных планов не меняется", - сказано в сообщении.

Причиной для увеличения себестоимости предоставления телекоммуникационных услуг стало в том числе повышение тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия). В пакетные минуты входят междугородные звонки, разговоры с абонентами SIP-телефонии, разговоры с абонентами мобильной связи, отметили в компании.

"Стоимость пакетных минут будет увеличена на 6 гривень с НДС для тарифных планов "Домашний Безлимитный" (до 79 гривень в городах и 74 гривень в селах), "Общий базовый" (до 63,48 гривни в городах и 59,47 гривни в селах) и "Домашний Базовый" (до 74 гривень в городах и 69 гривень в селах)", - сказано в сообщении.

Как добавили в компании, местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города или района.

"В случае, если абонент не пользуется пакетными минутами, входящими в тарифный план (стоимость которых будет увеличена), он может бесплатно перейти на другой тарифный план, стоимость которого будет равняться предельному тарифу, установленному НКРСИ", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).