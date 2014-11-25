Глава «Укрзализныци» Остапюк вернулся к исполнению своих обязанностей

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк, который в начале сентября, по поручению премьер-министра Арсения Яценюка, был отстранен от исполнения своих обязанностей на период проверки деятельности ведомства, с 19 ноября вернулся на занимаемую должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник правового департамента «Укрзализныци» Олег Титов.

«В связи с решением Кабмина, Остапюк был отстранен на период проведения внеплановой проверки комиссией Министерства инфраструктуры, которая закончилась 18 ноября. 19 ноября был подписан внутренний приказ, согласно которому Остапюк вернулся к исполнению обязанностей гендиректора», - сказал Титов.

При этом он сообщил, что Мининфраструктуры пока не предоставило «Укрзализныце» соответствующего акта по итогам проведенной проверки комиссией.

В то же время, Титов отметил, что Максим Бланк, который временно исполнял обязанности генерального директора ведомства, занял свою прежнюю должность первого заместителя руководителя «Укрзализныци».

Читайте такжеКомиссия завершила проверку деятельности «Укрзализныци»Титов также добавил, что железнодорожная госадминистрация внесла изменения в штатное расписание, согласно которым будет добавлена должность еще одного заместителя главы ведомства.

«Данное решение было принято в связи с тем, что существующие заместители физически не успевают исполнять возложенные на них функции, поскольку большую часть времени они проводят в СБУ и Генпрокуратуре», - сказал Титов, не уточнив сроки назначения и возможные кандидатуры на эту должность.

В настоящее время руководящий состав «Укрзализныци» состоит из генерального директора, первого заместителя и двух заместителей руководителя ведомства.