Омелян уверяет, что через 10 лет половина украинцев будет пользоваться авиатранспортом

По словам министра, к 2030 году в Украине будет около 50 работающих аэропортов.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает, что к 2030 году авиационным транспортом будет пользоваться 50% населения страны, тогда как сейчас только 4%.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на портовом форуме Ukrainian Ports Forum в Одессе, представляя Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года.

"Только 4% пользуются авиатранспортом… Мы хотим обеспечить условия, чтобы минимум 50% населения пользовалось авиационным транспортом… Также, должна быть расширена география полетов. Из Украины должно быть открыто минимум 350 направлений по всем направлениям", - сказал министр.

Также Омелян сообщил, что к 2030 году в нашей стране будет около 50 работающих аэропортов.

"В авиационной отрасли мы предусматриваем 50 работающих аэропортов. Понятно, не все будут "Борисполями". Это будут и региональные аэропорты, и аэропорты областного уровня. Но, безусловно, сооружение минимум еще 4 хабов необходимо", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года - Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.