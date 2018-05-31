В Украине обещают построить десять автобанов

По словам министра инфраструктуры, строительство первой дороги начнется уже в следующем году.

Министерство инфраструктуры Украины намерено до 2030 года построить в стране десять автобанов на условиях концессии, а строительство первой дороги начнется уже в следующем году.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на портовом форуме Ukrainian Ports Forum в Одессе, представляя Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года.

«Наше видение - 10 автобанов, которые соединят всю Украину. Они должны быть построены по концессионному принципу платных дорог. Надеюсь, строительство первой дороги начнется уже в следующем году. Первое направление - это славно известное направление Львов – Краковец, а дальше Киев - Белая Церковь», - сказал министр.

Также Омелян сообщил, что планируется строительство ряда других автобанов.

«Go Highway (Гданьск - Одесса), строительство которого началось во время правительства Гройсмана. Также, автобан Via Carpathia, продление Одесса - Рени до Греции. Также развитие внутренних направлений: Львов - Киев - Харьков - Донецк, Киев - Керчь, Полтава - Днипро», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года - Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.