Омелян не исключает начала строительства нового аэропорта в Днепре в этом году

Об этом министр инфраструктуры заявил журналистам в Одессе.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключает начала строительства аэропорта в Днепре в 2018 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил журналистам в Одессе, отвечая на вопрос: «Когда Днепр станет авиахабом?».

«На самом деле у нас все готово. Готова проектная документация. Мы ожидаем согласование выделения финансовых ресурсов, потому что это минимум 2 млрд грн. Если мы понимаем, что они имеются, то мы приступаем к строительству безотлагательно», - сказал Омелян, выразив надежду, что это может произойти в текущем году.

Министр добавил, что взлетная полоса будет построена за счет госбюджета, как это практикуется во всем мире, а терминальная часть - будет строиться частной компанией.

«И это будет лучший выход. Мы видим, что по такой модели выстроена работа аэропортов в Одессе, Харькове, и, в принципе, это эффективно», - сказал Омелян.

Эксперты считают, что харьковский кейс министр приводит не случайно. В свое время бенефициар группы DCH Александр Ярославский в рамках подготовки к Евро 2012 реализовал проект нового аэропорта «первой столице». Тогда реконструкция аэропорта, включавшая в себя создание нового современного терминала, действительно была осуществлена по модели частно-государственного партнерства. Сегодня Александр Ярославский выражает готовность повторить этот опыт в Днепре. «В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами „дорожную карту“. И готов начинать движение», — заявил он журналистам весной текущего года.

Напомним, в мае этого года во время визита в Днепр президент Украины Петр Порошенко заверил жителей Днепра, что в городе будет построен современный аэропорт.

Нынешний Днепровский аэропорт, построенный в 1943 году, нуждается в модернизации. Аэропорт имеет статус международного.​