Суд признал незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по закупке угля для железных дорог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник правового департамента Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Олег Титов.

В этой связи структурное подразделение «Укрзализныци» - "Укрзализнычпостач", ответственное за материально-техническое обеспечение железных дорог, объявило о проведении данного конкурса повторно и, сегодня, 25 ноября, состоялось раскрытие конкурсных предложений по закупке более 70 тыс. тонн угля, результаты которого пока не известны.

Титов также отметил, что «Укрзализныця» обеспечивает железнодорожные предприятия необходимыми материально-техническими ресурсами лишь на подконтрольных украинским властям территориях. «Поставку материально-технические ресурсов, например спецодежды, «Укрзализныця» осуществляет только на территориях, подконтрольных украинскому государству, а не сепаратистам, как об этом писали ряд СМИ», - подчеркнул Титов.

Действия АМКУ начальник правового департамента «Укрзализныци» назвал диверсионными, поскольку ведомство усматривает в них попытку дестабилизировать работу всей железнодорожной отрасли, а кроме того, они ставят под угрозу теплообеспечение пассажирских поездов и вокзалов в зимний период.

«Сейчас на складах «Укрзализныци» существующих запасов угля хватит только на 12 суток. Но мы принимаем все меры, чтобы уже до конца текущей недели начались новые поставки. После раскрытия конкурсных предложений поставщик угля будет избран в кратчайшие сроки», - заверил Титов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время существует теневое перераспределение украинского угольного рынка.

«Я разделяю мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка о попытке незаконного теневого перераспределения угольного рынка. И это делается в том числе с помощью государственных структур, которые пытаются парализовать работу государства», - отметил начальник правового департамента.

В свою очередь, в пресс-службе «Укрзализныци» подчеркнули, что блокирование Антимонопольным комитетом процедуры закупки услуг для железнодорожной отрасли в последнее время носит системный характер и основывается на жалобах предприятий, которые фактически не могут гарантировать предоставления обозначенных в предмете закупок услуг.

Так, Антимонопольный комитет заблокировал закупку угля из-за жалобы компании «Тепло-Холдинг», которая не обращалась в конкурсный комитет ведомства за получением документации торгов, разъяснением его условий и, соответственно, не подавала заявку на участие в конкурсе.

«Суд отметил, что ему не представлены доказательства о наличии у данной компании угля, а сообщения о поставках угля другим потребителям не подтвердились. В этой связи суд признал, что обвинение Антимонопольного комитета в дискриминации прав истца как потенциального участника конкурсных торгов не соответствует действительности», - подчеркнули в «Укрзализныце».

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября «Укрзализныця» организовала открытые конкурсные торги по закупке горюче-смазочных материалов для нужд железных дорог на текущий год, заявки на участие в которых подали пять украинских компаний, однако 15 октября Антимонопольный комитет приостановил данный конкурс из-за жалобы малоизвестной компании «Тепло-Холдинг».

24 октября АМКУ по результатам рассмотрения жалобы "Тепло-Холдинга" принял решение обязать организатора конкурса - "Укрзализнычпостач" отменить процедуру закупки каменного угля. В ответ на это «Укрзализныця» заявила, что обжалует данное решение комитета в суде.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива в год и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.