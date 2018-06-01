На Крымском мосту произошло первое ДТП

Основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.

На Крымском мосту, построенном оккупантами, произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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"За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.