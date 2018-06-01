Мэр Конотопа снял на видео фуры с подержанными автомобилями из России и обвинил Банковую

15:42, 01 июня 2018
Транспорт/Связь
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Семенихин: Вот почему мы не можем растаможить машины из Евросоюза / Кадр из видео facebook.com/SemenihinUA

Вчера, 31 мая, на шоссе Москва-Киев на видео попали три фуры с подержанными автомобилями "Нива" и "Лада", которые в Украину привезли на продажу из Российской Федерации. Водители грузовиков не скрывали, что едут из России и заверили – имеют все необходимые документы.

Караван фур снял на видео Артем Семенихин – городской голова Конотопа. По его словам, сотрудничество с РФ - причина, почему "у нас до сих пор нет человеческой возможности растаможивать за адекватные деньги машины из Евросоюза".

На видео Семенихин рассказывает, что одна такая машина стоит 10-12 тысяч долларов, что равноценно значительно более качественным Mercedes-Benz, Mitsubishi или другим автомобилям, которые ездят на еврономерах и привезены из ЕС.

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"Посмотрите, вот оно на самом деле убийство всех журналистов, убийство всех нас – украинцев. Вот оно, пожалуйста, в фурах, которые здесь и сейчас едут в Украину, вот почему мы не можем растамаживать автомобили, ибо барыги, которые сидят на Банковой, зарабатывают вот на этом всем. Вот почему мы не можем растаможить за 200-300 долларов, за 500 долларов, машины из Евросоюза", - заявил Семенихин.

Как сообщал УНИАН, ранее в ДФС назвали количество авто на еврономерах, которые незаконно находятся в Украине.

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Теги: #автомобили#покупка автомобиля