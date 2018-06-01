Около трех десятков брендов отказались от участия в Московском автосалоне

Японская компания Mitsubishi вслед за многими другими брендами отказалась от мотор-шоу ММАС-2018, которое пройдет в августе и сентябре.

Компания Mitsubishi не примет участия в предстоящем Московском автосалоне (ММАС-2018), который пройдет в столице России в августе и сентябре.

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Об этом рассказал директор по маркетингу и PR Mitsubishi Илья Никоноров, сообщает Autonews.ru. В общем, уже около трех десятков брендов отказались от участия в автосалоне.

«Ввиду того, что большинство автомобильных брендов отказались от Московского автосалона, мы тоже решили не принимать в нем участие. Поэтому мы сконцентрируем свои усилия по взаимодействию с нашими существующими и потенциальными клиентами в других форматах», — пояснил Никоноров.

По предварительным данным, на Московском автосалоне не будет присутствовать около трех десятков брендов. Так, от экспозиции полностью отказался Mercedes-Benz, а также концерн PSA Peugeot Citroen.

Плюс ко всему, выставлять свои автомобили не собираются компании Mazda и Nissan. Также не приедут на мотор-шоу Audi и Skoda, но при этом марка Volkswagen будет организовывать стенд. Кроме того, свое участие в выставке подтвердили Renault и AвтоВАЗ.