С сегодняшнего дня билеты на поезда стали еще дороже

Билеты подорожали на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

Железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

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Об этом сообщает ЦТС.

Это изменение не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов.

В конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 - это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом.

Напомним, с 30 мая билеты на поезда в Украине подорожали на 12%. В этом случае речь идет не о плановой коррекции цены в связи с календарным периодом, а о повышении базовой ставки тарифа. Следующее повышение на такой же уровень (на 12%) произойдет 1 октября.