Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай
Президент Петр Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай.
Также он принял участие в открытии нового мостового перехода на автодороге М-15 «Одесса - Рени», расположенного возле села Паланка (Молдова). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения по проекту строительства международной трассы не только по маршруту Одесса – Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны.
«Мы имеем несколько возможных мест для построения моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу», - сказал президент.
Как сказано в сообщении, протяженность мостового перехода на автодороге М-15 «Одесса – Рени» возле села Паланка составляет 152,36 метра. Строительство происходило с декабря 2016 по май 2018 года.
Стоимость строительства составила 112,4 млн грн, в том числе за счет государственного бюджета, кредитных средств, привлеченных «Укравтодором» под государственные гарантии, и средств от таможенных сверхплановых поступлений.
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Мост имеет стратегическое значение для Одесской области – соединяет через пойму реки Днестр южную часть области (Бессарабию), девять районов, а также крупные города (Белгород-Днестровский, Измаил, Татарбунары, Рени, Болград, Вилково, Килию) с областным центром и столицей. Старый мост был построен в 1960 году, имел общую длину 145,3 метра и ширину 8,98 метра.
Как сообщал УНИАН, ремонт дорожного покрытия трассы Одесса - Рени был начат весной 2016 года. Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.
Сроки завершения ремонта трассы несколько раз переносились. В частности, его планировалось завершить осенью 2016 года.
Финансирование работ ведется за счет средств областного бюджета, перевыполнения ежемесячных плановых таможенных сборов и фонда регионального развития.
Длина отрезка Одесса - Рени - 295 км. Он включает в себя 49 мостов и соединяет пять портов - Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени. Дорога была построена в 1940-1950-х годах, за 60-70 лет эксплуатации она давно исчерпала свой ресурс и остро нуждалась в ремонте.
Автодорога М-15 - является трассой международного значения на территории Украины, начинается в Одессе и заканчивается на украино-румынском пропускном пункте Рени.