Авиакомпания «Wizz Air Украина» опровергла информацию об уходе с рынка

Об этом говорится в комментарии генерального директора авиакомпании Акоша Буша, переданном УНИАН.

«Wizz Air выражает приверженность украинскому рынку и интересам украинских пассажиров, предоставляя доступные тарифы и хороший клиентский сервис, - цитирует Буша пресс-служба авиакомпании. - Мы считаем, что для украинской авиации и украинской экономики очень важно развивать доступные международные перелеты».

При этом Буш отметил, что новые правила назначений на маршруты, подготовленные Государственной авиаслужбой, действительно вносят серьезные изменения, однако они не являются причиной прекращения деятельности.

«Проект нового порядка предлагает серьезные изменения в текущие правила, и нам необходимо взвесить его, прежде чем мы сможем принимать такие серьезные решения, - сказал Буш. - Во время встречи в Министерстве инфраструктуры глава Госавиаслужбы уточнил, что новый порядок позволит авиакомпаниям сохранить текущие назначения на регулярные авиаперевозки. Если авиакомпания планирует подавать заявки на новые маршруты, она должна будет соблюдать положения нового закона. Позитивным моментом нового документа является то, что авиакомпании смогут сохранить текущие направления».

Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба в октябре разработала и приняла новый Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, предусматривающий прозрачный механизм предоставления таких прав на основании равенства доступа перевозчиков к рынку и определение критериев победителя на основании структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции. Документ вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Комментируя необходимость внедрения документа, глава Госавиаслужбы Денис Антонюк подчеркивал, что новые правила учитывают конкурентные преимущества перевозчиков и прозрачность структуры их собственности, как это предусматривают соглашения о едином авиапространстве и об ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, он подчеркивал, что новые правила не противоречат законодательству Украины и Европейского Союза, а также не создают дополнительных препятствий в деятельности перевозчиков, включая иностранные компании-лоукосты.

В свою очередь, министр инфраструктуры Максим Бурбак подчеркивал, что новый порядок будет также способствовать развитию внутренних перевозок.