С начала АТО погибли 16 железнодорожников, 108 получили ранения
По состоянию на 26 ноября в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 16 железнодорожников и 108 получили ранения из 1754 мобилизованных в ряды украинской армии работников железнодорожной отрасли.
«1754 железнодорожника были мобилизованы и ушли добровольцами защищать независимость Украины, из них погибли 16 человек и 108 получили ранения», - сказано в пресс-релизе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Согласно сообщению, в целях усиления социальной защиты мобилизованных в ряды украинской армии железнодорожников, а также семей погибших в ходе боевых действий работников отрасли железные дороги и дорожные комитеты профсоюзов оказывают им финансовую помощь. Так, железные дороги выплатили более 280 тыс. грн помощи раненым и 416 тыс. грн - семьям погибших.
«Сейчас выясняются потребности бойцов и их семей, собираются деньги на экипировку, передаются автомобили в зону АТО», - подчеркнули в пресс-службе.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 сентября в ходе боевых действий в зоне АТО погибли 12 железнодорожников и 77 получили ранения из 1744 мобилизованных.
Ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы, а также обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены.
В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.