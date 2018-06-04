Украинские дороги оказались одними из худших в мире - рейтинг

Хуже украинских являются дороги Парагвая, Йемена, Гвинеи, Мадагаскара, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.

Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран.

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018, передает Громадське.

Украину на одну позицию обошел Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. Хуже украинских являются дороги в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.

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Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место, а с 6 по 9 места включительно - у Японии, Франции, Португалии и Австрии соответственно.

При этом отмечается, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украина заняла 87 место, что сразу после Черногории. Последнее место в этой категории также у Мавритании. А лидером транспортной инфраструктуры стал Сингапур.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.