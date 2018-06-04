В общей сложности количество авиарейсов сократилось на 551 тысячу мест.

Российские авиакомпании резко сократили число рейсов в оккупированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из России в оккупированный Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП). Этим летом на крымском направлении выставили 2,1 млн кресел против 2,7 млн годом ранее.

Как отмечает издание, к этому привел ряд факторов, от открытия так называемого Крымского моста до резкого - в 1,5-2 раза - роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

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Наибольшие сокращения у Уральских авиалиний - на 187 тыс. кресел или на 39%, Red Wings сократила 64 тыс. кресел (27%), Аэрофлот - 51 тыс. (14%), Россия - на 74 тыс. (13%), Глобус (входит в S7) - на 42 тыс. (13%).

По словам источника газеты в отрасли, авиаперевозчики начали ощущать убыточность полетов в оккупированный Крым и не спешат увеличивать емкости. Один из поводов - рост цен на топливо в Симферополе и удорожание тарифов в городском аэропорту с 1 июня.

В Уральских авиалиниях отмечают, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Nordwind из-за роста тарифов в полтора раза сократит число рейсов в Симферополь в следующий сезон, а также будет вынуждена увеличить стоимость билетов. В Нордавиа ситуацию с ростом тарифов сочли "угрожающе критической" и говорят о спаде спроса на южных направлениях. В Аэрофлоте обещают летать в Крым по ранее заявленному расписанию за счет программы плоских тарифов, отмечает издание.

В аэропорту Симферополя пояснили, что рост тарифов связан с необходимостью возврата 32 млрд руб. инвестиций в новую инфраструктуру.

Как сообщал УНИАН, СБУ заблокировала продажу авиабилетов из России в оккупированный Крым. Ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ.