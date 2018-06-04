Конфликт интересов: НАПК внесло предписание Омеляну

От министра требуют провести расследование относительно чиновника, который продолжительное время заключал сам с собой договор об использовании транспорта.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Читайте такжеГройсман назвал условие успешной борьбы с коррупцией в Украине Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook. "Внесение предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в отношении руководителя Усть-Дунайского морского торгового порта Владимира Швидченко", - говорится в сообщении. НАПК установило, что Владимир Швидченко в течение трех лет предоставлял услуги по использованию его автомобильного транспорта государственному предприятию "Морской торговый порт Усть-Дунайск", находясь одновременно на должностях директора, а затем и.о. директора этого предприятия. Соответственно, он имел потенциальный конфликт интересов в сфере исполнения служебных обязанностей, обусловленный личной имущественной заинтересованностью.

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