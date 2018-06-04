Конфликт интересов: НАПК внесло предписание Омеляну

11:52, 04 июня 2018
Транспорт/Связь
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Омелян получил предписание от НАПК из-за конфликта интересов у подчиненного / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

"Внесение предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в отношении руководителя Усть-Дунайского морского торгового порта Владимира Швидченко", - говорится в сообщении. 

НАПК установило, что Владимир Швидченко в течение трех лет предоставлял услуги по использованию его автомобильного транспорта государственному предприятию "Морской торговый порт Усть-Дунайск", находясь одновременно на должностях директора, а затем и.о. директора этого предприятия. Соответственно, он имел потенциальный конфликт интересов в сфере исполнения служебных обязанностей, обусловленный личной имущественной заинтересованностью.

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Теги: #работа НАПК#коррупция в сфере транспорта#обагащение Омеляна