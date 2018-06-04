На украинских АЗС за выходные подешевело топливо

По состоянию на 4 июня, средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,3 гривни за литр, А-95 – 29,26 гривни, А-95 Премиум – 30,51 гривни, ДТ – 27,15 гривни, ДТ Премиум – 29,06 гривни за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 1 по 4 июня снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

По данным компании, на АЗС SOCAR стоимость бензинов и ДТ снизилась на 50 копеек за литр до: А-92 – 30,99 гривни, А-95 – 31,99 гривни, А-95+ – 32,99 гривни, ДТ – 29,49 гривни и ДТ+ – 30,49 гривни.

Кроме того, на Shell цены снизились на 40 копеек за литр до: А-92 – 30,89 гривни, А-95 – 31,89 гривни, А-95+ – 34,09 гривни, ДТ – 29,39 гривни и ДТ+ – 31,89 гривни.

Также, стоимость топлива на 50 копеек за литр уменьшили в "Параллели". На 40 копеек за литр все нефтепродукты подешевели в запорожской сети ZOG.

В свою очередь на заправках одесского "Катрал Юг", а также полтавской BVS, снижение показали только бензины.

Таким образом, по состоянию на 4 июня 2018 года средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,3 гривни за литр, А-95 – 29,26 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,51 гривни за литр, ДТ – 27,15 гривни за литр, ДТ Премиум – 29,06 гривни за литр.

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Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо - до 28-29 гривень за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

В течение мая этого также наблюдался рост цен, который эксперты связывали с решением президента США о выходе США из соглашения от 2015 года, согласно которому Иран отказывался от разработки ядерного оружия, а Штаты и ряд других стран снимали санкции с Исламской республики. Также Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана и назвал эту страны спонсором терроризма.

Известие о решении Белого дома стало причиной роста цен на нефть, поскольку Иран является одним из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире (входит в состав ОПЕК). Скачок цен на мировом рынке привел к росту цен на розничном рынке топлива в Украине, поскольку более 80% всего моторного топлива имеет импортное происхождение.