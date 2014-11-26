Львовская железная дорога запускает дополнительный поезд Львов - Харьков

Львовская железная дорога с 29 ноября на период новогодне-рождественских праздников запустит дополнительный поезд №214/215 сообщением Львов - Харьков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги, с 29 ноября поезд №214/215 будет отправляться из Львова по нечетным числам, из Харькова, начиная с 30 ноября - по четным числам.

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Поезд будет отправляться из Львова в 16.15, прибытие в Харьков – в 12.05. В обратном направлении – отправление из Харькова в 14.20, прибытие во Львов – 10.15.

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Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

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