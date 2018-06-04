В Украине выросли продажи легковых авто: что покупают украинцы

Самой популярной маркой в Украине в мае стала Toyota с показателем 850 реализованных и зарегистрированных автомобилей.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в мае 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 4% – до 6,8 тысячи единиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в Украине в мае стала Toyota с показателем 850 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке уменьшился почти на 4% по сравнению с показателем годовой давности.

На втором месте Renault с результатом 751 авто. Свой майский результат эта французская марка увеличила на 6%.

Третье место украинцы отдали Hyundai, приобретя 504 автомобиля этой марки, или на 52% больше, чем годом ранее.

Volkswagen разместился на четвертой позиции с 411 автомобилями, что на 3% больше мая 2017 года.

Замыкает ТОП-5 майского рейтинга первичных регистраций новых легковых авто Skoda, реализация которой упала на 30%, до 384 машин.

Бестселлером месяца на украинском рынке стал Audi A3. Эту модель выбрали 264 покупателя.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.