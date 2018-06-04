«Укравтодор» прокомментировал попадание украинских дорог в топ-10 худших в мире

Напомним, Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины («Укравтодор») прокомментировали данные мирового рейтинга Global Competitiveness Index 2017-2018, в котором Украина по качеству дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран.

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Государственное агентство отмечает, что данный рейтинг составлен на основании данных за 2016 год и не учитывает ремонты 2017-2018 годов.

«Рейтинг The World Economic Forum относительно качества инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале. В данном исследовании не учтены результаты проведения ремонтов 2017 – начале 2018 года и соответственно, оценка качества дорожной инфраструктуры осуществлена без учета этого фактора», - говорится в комментарии на сайте «Укравтодора».

Вместе с тем, в «Укравтодоре» признают, что большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии.

«Действительно, согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина проседает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года. В течение 2017- начале 2018 года отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах», - добавляют в ведомстве.

Плохое состояние дорог в «Укравтодоре» объясняют недофинансированием, через которое пропускали межремонтные сроки, и несоответствие дорог современным нагрузкам. Также ведомство акцентирует внимание на том, что согласно рейтингу Global Competitiveness Index, наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в Украине (по результатам 2016 года) назван высокий уровень инфляции, высокий уровень коррупции, нестабильная политическая ситуация, ставки налогов и налоговое регулирование.

Напомним, Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран. Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018. Украину на одну позицию обошел Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. Хуже украинских дороги только в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.

Лидерами по качеству путей признано Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцарию. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды. Соединенные Штаты заняли 10 место, а с 6 по 9 места включительно - в Японии, Франции, Португалии и Австрии соответственно. При этом отмечается, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украина заняла 87 место, что сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидером транспортной инфраструктуры стал Сингапур.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.