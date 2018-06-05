Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент - проектировщик

Опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

Киевский мост Метро, которых проходит через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время.

Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский в интервью "Громадському радио".

По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

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"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.

"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Отметим, что Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Весте с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком.

Как сообщал УНИАН, ранее архитектор рассказал, что кемеровская трагедия (когда в пожаре погибли несколько десятков человек, - ред.)может повториться в любом ТРЦ Киева. Ни один из них не отвечает государственным строительным нормам.