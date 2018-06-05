General Electric и Крюковский вагонзавод договорились о локализации производства тепловозов

В конце года Украина получит уже первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологические, экономичные в обслуживании и комфортные и безопасные для локомотивных бригад.

Компания General Electric совместно с Крюковским вагоностроительным заводом поставят "Укрзализныце" 30 тепловозов TE33A серии Evolution с уровнем локализации производства 10% в Украине.

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Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице Facebook.

"Первые 30 тепловозов TE33A, серии Evolution будут произведены с участием отечественного Крюковского вагоностроительного завода. По украинскому контракту, для первых тепловозов локализация будет 10%, впоследствии локомотивы будут собираться не менее чем 40% из украинских комплектующих. Сейчас General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных предприятий. Также планируем создать центр для сервисного обслуживания и модернизации рабочего парка локомотивов", - написал он.

По словам Кравцова, партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с КВСЗ, - крупнейшая в независимой Украине.

"Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018-го мы получим уже первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологические, экономичные в обслуживании и комфортные и безопасные для локомотивных бригад", - написал он.

Также, Кравцов отметил, что локализация производства в Украине на начальных этапах является беспрецедентным случаем.

"Укрзализныця" совместно с GE TRANSPORTATION дает старт программе локализации производства локомотивов в Украине. Для меня лично - это большая победа и знаковый момент для Украинской железной дороги и всей отрасли. Локализация уже на начальных этапах была ключевым и принципиальным моментом в переговорах с GE. Могу сказать, что ни в Индии, ни в Казахстане подобный контракт не предусматривает локализацию с первого образца", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.