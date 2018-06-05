До 2022 не упадет: в КГГА успокоили киевлян относительно состояния моста Метро
Состояние столичного моста Метро определено как «ограниченно работоспособное», в связи с чем предполагается в следующем году начать его капитальный ремонт.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в Facebook, комментируя информацию соавтора проекта моста Метро Георгия Росновского.
«Состояние моста Метро определена как четвертое, то есть – ограниченно работоспособное», – привел Давтян определение, предоставленное конструкции по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.
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«Обследование установило, что к моменту аварийности – еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», – отметил заместитель председателя КГГА.
Давтян добавил, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу.
Результаты экспертизы ожидаются в августе этого года.
«После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года», – сообщил Давтян.
Напомним, 4 мая соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский выразил мнение, что конструкция может рухнуть в любой момент.