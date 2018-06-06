В Украине могут ввести «налог на старость» для импортных б/у автомобилей

Чем старше автомобиль, тем больше будет акциз при его регистрации.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей, о чем на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины Роберт Горват (фракция «Блок Петра Порошенко»).

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По его словам, существует несколько вариантов комплексного решения проблемы как таковой.

«Ограничивать экостандартами ввоз автомобилей – это временный метод, и он неправильный. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за «старость». Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить», - сказал он.

По словам народного депутата, комитет, членом которого он является, уже подготовил соответствующий законопроект, который должен быть зарегистрирован в ближайшие две-три недели.

Кроме того, сам Горват вместе с группой депутатов разработал альтернативный законопроект, который преследует те же цели.

«Этот законопроект преследует те же цели, тот же «налог на старость», это дифференцированный акциз в момент регистрации автомобиля. Чем старше возраст – тем больше акциз», - сказал он.

Народный депутат добавил, что в крайнем случае, если ни один из законопроектов не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), которым до 31 декабря 2018 года установлены льготные ставки акцизного налога на импортные б/у автомобили.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о переносе введения экологического стандарта «Евро-6» для автомобилей на 1 января 2020 года. С 1 августа 2016 года в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.