Ryanair vs «Борисполь»: аэропорт обещает решить вопрос с временем полетов в ближайшие две недели
Вопрос согласования времени обслуживания в аэропорту «Борисполь» ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair будет решён в ближайшие две недели.
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Об этом сообщил заместитель директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в комментарии УНИАН.
"Дополнительно согласованных слотов, помимо Берлина, нет. Но я думаю, что в ближайшие две недели эта работа будет сделана", - сказал он.
Дыхне отметил, что работа по согласованию слотов идёт.
"Мы получили запрос и сейчас отрабатываем. Есть временные промежутки, которые мы совместно с авиакомпанией планируем незначительно сместить", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале. Позже Дыхне сообщил, что аэропорт «Борисполь» подтвердил слоты (временные промежутки вылета и прилета) лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.