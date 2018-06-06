Ryanair vs «Борисполь»: аэропорт обещает решить вопрос с временем полетов в ближайшие две недели

Ранее замдиректора аэропорта сообщал, что «Борисполь» подтвердил слоты лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.

Вопрос согласования времени обслуживания в аэропорту «Борисполь» ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair будет решён в ближайшие две недели.

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Об этом сообщил заместитель директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в комментарии УНИАН.

"Дополнительно согласованных слотов, помимо Берлина, нет. Но я думаю, что в ближайшие две недели эта работа будет сделана", - сказал он.

Дыхне отметил, что работа по согласованию слотов идёт.

"Мы получили запрос и сейчас отрабатываем. Есть временные промежутки, которые мы совместно с авиакомпанией планируем незначительно сместить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале. Позже Дыхне сообщил, что аэропорт «Борисполь» подтвердил слоты (временные промежутки вылета и прилета) лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.