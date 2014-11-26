"Укрзализныця" обеспечит поставки топлива для дизель-поездов на востоке Украины

«Это соответствует действительности (информация Луганской ОГА о приостановке движения шести пригородных дизель-поездов из-за отсутствия топлива – УНИАН), но сегодня заместитель гендиректора «Укрзализныци» Александр Зародов подписал распоряжение, согласно которому сегодня из Киева на Донецкую железную дорогу отправятся четыре цистерны с топливом», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В то же время в пресс-службе уточнили, что горючее будет доставлено со складов «Укрзализныци» именно на ту территорию Донецкой магистрали, которая остается под контролем Украины, и затем будет распределено между депо, обслуживающими пригородное сообщение.

Между тем, несколькими часами ранее пресс-служба Луганской облгосадминистрации сообщила, что в области прекратили движение шесть пригородных дизель-поездов по направлениям Сватово - Купянск и Сватово - Венгеровка из-за отсутствия топлива в результате прекращения государственного финансирования Донецкой железной дороги. В частности, пресс-служба подчеркнула, что обеспечить поезда горючим силами Сватовского моторвагонного депо невозможно, в связи с чем председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль обратился к премьер-министру Арсению Яценюку и министру инфраструктуры Максиму Бурбаку с просьбой принять меры для восстановления пригородного движения.

Как сообщал УНИАН, во исполнение президентского указа о том, что с 1 декабря необходимо перевести все госпредприятия на подконтрольную украинским военнослужащим территорию, «Укрзализныця» подготовила предложения о прекращении движения грузовых и пассажирских поездов на подконтрольных террористам территориях в зоне АТО из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов.

Также ведомство отмечало, что Донецкая магистраль продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.