«Укрзализныця» оборудовала системой электрообогрева более 90% пассажирских поездов

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что с начала года железнодорожники выполнили работы по подготовке к зимним перевозкам 3158 вагонов, стоимость работ составила свыше 400 млн грн.

«Сейчас 90,2% пассажирских поездов оборудованы электрообогревом, что на 20% больше, чем было в 2009 году», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» по итогам года сэкономит 20% угля по сравнению с прошлым годом за счет переоборудования и модернизации систем отопления пассажирского хозяйства.

«Большинство пассажирских вагонов остаются на комплексном отоплении, то есть при необходимости можно перейти на альтернативный метод - это еще одна «степень защиты». Даже в Европе еще не придумали ничего лучшего. Поездные бригады должны поддерживать температурный режим в соответствии с установленными нормативными показателями», - цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования Тараса Пасичника.

Согласно санитарным правилам на железнодорожном транспорте вагоны начинают отапливать при температуре наружного воздуха +10 °С и ниже, а нормы зимнего температурного режима в пассажирских поездах в дальнем сообщении составляют +18 °С - +22 °С.

«При снижении температуры ниже 18 градусов, поездная бригада отапливает вагон переходным отоплением», - подчеркнула «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к 1 ноября завершила подготовку пассажирских вагонов, железнодорожного полотна и путевой техники к работе в зимний период.

В частности, по состоянию на конец октября железнодорожники подготовили 976 км железнодорожных путей, а также 2,7 тыс. пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.