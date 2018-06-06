«Нечистые» авто с Мексики: в Украине аннулируют регистрацию почти 3 тысяч Volkswagen Golf

Их использование станет незаконным, несмотря на наличие государственного номерного знака.

На автомобильном рынке Украины произошел неординарный случай массовой фальсификации сертификатов соответствия на целую партию автомобилей Volkswagen, поставленных из Мексики.

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Речь идет о 2800 автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen (Variant) с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после «дизельгейта» в США, пишет AUTO-Consulting.

Их даже успели растаможить и все распродать, как выяснилось, что далеко не все документы на них были «чистыми», поэтому регистрацию всей партии автомобилей аннулируют.

Факт нарушений с сертификатами зафиксировали и в МВД, и ГФС Украины, его признают и в импортерской компании «Порше Украина», которая занималась поставкой, сертификацией и дальнейшей реализацией автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen.

В пресс-службе «Порше Украина» сообщили, что со стороны компании могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на указанные автомобили, но подчеркивают, что несоответствия не касаются нормы выбросов.

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД заявили, что в сертификатах соответствия на эти автомобили были обнаружены неточности, из-за которых они являются недействительными. Притом, недействительны сертификаты на все 2800 автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen.

Начальник Главного Сервисного Центра МВД Владислав Криклий сообщил, что на основании этих фактов последует аннулирование регистрации всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen. Произойдет это уже в ближайшее время.

После этого будет возможна их повторная регистрация в Территориальных сервисных центрах МВД, но уже при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

Аннулирование регистрации будет произведено в базе данных, а это значит, что эксплуатация такого авто запрещена по закону. Наличие на машине государственных номерных знаков от этого не спасает.

"Это самый громкий скандал на автомобильном рынке Украины за всю его историю. И самый масштабный. Случаи аннулирования регистрации бывали и раньше, но они, как правило, были единичными. И еще ни разу не касались покупателей новых автомобилей в официальных автосалонах", - резюмирует издание.