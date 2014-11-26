C 5 декабря запустят два дополнительных поезда Киев - Терещенская - Фастов

Согласно сообщению, электропоезд повышенного комфорта №810 по маршруту Киев - Терещенская, начиная с 5 декабря, будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям со станции Киев – Северная в 12:04 и прибывать на станцию Терещенская в 16:20.

Поезд повышенного комфорта № 809 по маршруту Терещенская - Фастов также будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:17 и прибывать в Фастов в 22:40.

«ЮЗЖД запускает эти электропоезда в качестве эксперимента и в случае стабильного пассажиропотока рассматривает возможность их назначения на постоянной основе», - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеНачалась предварительная продажа ж/д билетов на новогодние праздникиКак сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога подготовила к зимним перевозкам 1,4 тыс. грузовых и пассажирских вагонов, а также 329 секций пригородных электропоездов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.