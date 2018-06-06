Говорят, вкусно: "Укрзализныця" вскоре покажет, чем будут кормить в поездах
18:58, 06 июня 2018Транспорт/Связь
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Услугу полноценного питания в поездах планируют презентовать 12 июня.
"Укрзализныця" вскоре покажет, чем будут кормить в поездах / фото УНИАН
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует 12 июня презентовать услугу полноценного питания в поездах до конца месяца.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов.
"12 числа презентация. Будет вкусно, я пробовал уже", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее в «Укрзализныце» заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, будет запущен с конца 2017 года.
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