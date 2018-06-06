Говорят, вкусно: "Укрзализныця" вскоре покажет, чем будут кормить в поездах

18:58, 06 июня 2018
Транспорт/Связь
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"Укрзализныця" вскоре покажет, чем будут кормить в поездах / фото УНИАН

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

"12 числа презентация. Будет вкусно, я пробовал уже", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Укрзализныце» заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, будет запущен с конца 2017 года.

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Теги: #поезд#Укрзализныця