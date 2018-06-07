В США ввели санкции против украинской авиакомпании

Официально санкции за сотрудничество с иранской Caspian Air будут опубликованы 7 июня.

США внесли украинскую авиакомпанию Dart Airlines в список санкций.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Федерального реестра США.

Согласно информации, санкции применены в связи с тем, что украинская авиакомпания сотрудничала с иранской Caspian Air.

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"За оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в объяснении Управления по контролю за иностранными активами.

Так, Caspian Air ранее попала под санкции за поддержку Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Отмечается, что официально санкции будут опубликованы 7 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что зарегистрированные в Украине авиакомпании «Хорс» и «Дарт» могут лишить сертификатов из-за вероятного использования их самолетов в Ираке, Иране и Сирии.