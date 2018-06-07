Продажи новых легковых авто в Украине с начала года выросли на 10%

Самой популярной маркой в этот период в Украине стала Toyota, реализовав 4238 новых легковых авто.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 10% – до 33 тысяч единиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в Украине стала Toyota, которая реализовала за этот период 4238 новых легковых авто. По сравнению с пятью месяцами 2017 года, спрос на машины этой японской марки вырос на четверть. А наиболее популярной моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановил 1201 автомобилист.

Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, который наполовину увеличил свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3256 авто. Бестселлером марки стала модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1308 украинца, таким образом обеспечив ей титул самого популярного автомобиля в Украине.

Несмотря на 5% падение спроса, в тройке лидеров остался Renault, результат этой французской марки на украинском рынке - 3166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1218 регистраций.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.