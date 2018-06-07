"Укрзализныця" с 9 июня запустит поезд из Сум в Одессу

Ранее Сумы имели сообщение с Одессой только группой прицепных вагонов.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 9 июня запустит пассажирский поезд № 213/214 сообщением Сумы - Одесса.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. главы госкомпании Евгения Кравцова.

"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением "Сумы - Одесса". Курсировать он с 9 июня! Соединит областной центр Сумы с Винницей и Одессой. И обеспечит перевозку пассажиров со станции Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары к побережью Черного моря", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В пресс-службе отметили, что ранее Сумы имели сообщение с Одессой только группой прицепных вагонов. Теперь более 700 тысяч человек из Сумской, Черниговской, Киевской областей получили прямое сообщение с Одессой.

"Этот поезд будет отправляться из Сум по нечетным датам в 18:48, прибытие в Одессу в 10:13. По состоянию на данный момент на первый рейс 9 июня в продаже еще около 40 купейных и почти 50 плацкартных мест. Такое же количество мест и на первый рейс этого поезда из Одессы на 10 июня. Обратно из Одессы он будет отправляться по четным датам в 14:19, прибытие в Сумы в 6:13", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.