В Украине все чаще покупают "секонд-хенд" авто: самые популярные марки

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 53%.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 81% и составил 32,9 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, за май было зарегистрировано 7,761 тысячи б/у авто. По сравнению с маем прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 72%.

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 53%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярными среди ввозимых б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1223 штук. Это почти втрое больше количества реализованных в Украине новых автомобилей этой же марки.

Вторую строчку рейтинга занимает Renault с результатом 1099 б/у автомобилей, что на 46% превысило майский объем реализации новых Renault.

Третий результат у Skoda - 750 автомобилей с пробегом, и это две трети от общего количества первичных регистраций автомобилей марки Skoda в мае.

Ввозимые в Украину б/у автомобили марки Ford в мае нашли 537 владельцев, что на 69% больше объема реализации новых Ford.

Замыкает пятерку лидеров месяца Opel - зарегистрировано 428 б/у авто этой марки против 16 новых.

Отмечается, что наиболее ходовыми моделями на украинском первичном рынке легковых автомобилей с пробегом в мае были: Renault Megane - 843 шт., Volkswagen Passat - 523 штук, Skoda Octavia - 400 штук, Nissan Leaf - 247 штук, Volkswagen Golf - 225 штук.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.