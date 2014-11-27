"Ощадбанк" выкупил облигации 4 железных дорог на 1 млрд гривень

Государственный «Ощадбанк» выкупил облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд грн, ранее выпущенные Львовской, Южной, Одесской и Юго-Западной железными дорогами.

"24 ноября 2014 года один из крупнейших государственных банков - «Ощадбанк» - приобрел облигации новой эмиссии номинальной стоимостью 1 млрд грн, выпущенные Львовской, Южной, Одесской и Юго-Западной железными дорогами», - сказано в пресс-релизе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, «Ощадбанк» в течение последних нескольких лет активно финансирует железные дороги страны путем выкупа ценных бумаг и предоставления кредитов.

В частности, ранее «Ощадбанк» предоставил Львовской, Южной, Одесской и Юго-Западной железным дорогам краткосрочный кредит на сумму 1 млрд грн. Соответствующие договоры были заключены 29 октября под 19% годовых.

В сообщении отмечается, что, несмотря на сложное финансовое положение отрасли, «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме платит проценты по заимствованиям.

«Со своей стороны «Укрзализныця» одним из приоритетных направлений своей деятельности определила строгое соблюдение финансовых обязательств перед инвесторами», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Юго-Западная, Южная, Одесская и Львовская железные дороги разместили на фондовой бирже ПФТС облигации на общую сумму 1,13 млрд грн.

В конце апреля "Укрзализныця" сменила обслуживающий банк с коммерческого "Экспресс-банка" на государственный "Ощадбанк".

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.