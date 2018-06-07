На Волыни разоблачили двух таможенников, которые "собирали дань" за ввоз автомобилей на "еврономерах"
Правоохранители разоблачили двух сотрудников таможенного поста «Пища» Волынской таможни Государственной фискальной службы Украины, которые систематически требовали взятки за беспрепятственное перемещение в Украину автомобилей с европейской регистрацией.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, правоохранители зафиксировали шесть эпизодов незаконного обогащения чиновников таможенного органа в размере более 2 тыс. долл.
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«Сегодня, 7 июня, инспектор таможенного поста и один из его руководителей разоблачены во время очередного распределения полученной неправомерной выгоды между должностными лицами таможенного поста, с ведома которых подчиненные устроили системные поборы. Речь идет о беспрепятственном ввозе на таможенную территорию Украины легковых автомобилей с иностранной регистрацией», - отмечается в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия в отношении других должностных лиц таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению неправомерной выгоды от водителей автомобилей с регистрационными номерами стран Европы.
Продолжается досудебное расследование. После этого будет решаться вопрос о сообщении лицам о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Конотопа снял на видео фуры с подержанными автомобилями из России и обвинил Банковую.