На Волыни разоблачили двух таможенников, которые "собирали дань" за ввоз автомобилей на "еврономерах"

Правоохранители зафиксировали шесть эпизодов незаконного обогащения должностных лиц таможенного органа в размере свыше 2 тыс. долл.

Правоохранители разоблачили двух сотрудников таможенного поста «Пища» Волынской таможни Государственной фискальной службы Украины, которые систематически требовали взятки за беспрепятственное перемещение в Украину автомобилей с европейской регистрацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, правоохранители зафиксировали шесть эпизодов незаконного обогащения чиновников таможенного органа в размере более 2 тыс. долл.

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«Сегодня, 7 июня, инспектор таможенного поста и один из его руководителей разоблачены во время очередного распределения полученной неправомерной выгоды между должностными лицами таможенного поста, с ведома которых подчиненные устроили системные поборы. Речь идет о беспрепятственном ввозе на таможенную территорию Украины легковых автомобилей с иностранной регистрацией», - отмечается в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия в отношении других должностных лиц таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению неправомерной выгоды от водителей автомобилей с регистрационными номерами стран Европы.

Продолжается досудебное расследование. После этого будет решаться вопрос о сообщении лицам о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Конотопа снял на видео фуры с подержанными автомобилями из России и обвинил Банковую.