ВР разрешила купить в кредит у Франции более полусотни вертолетов Airbus для МВД

ВР ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит до 55 вертолетов для создания единой системы авиационной безопасности.

Верховная Рада приняла закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине" (№ 0189).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 народных депутатов.

Соглашение было подписано 29 мая 2018 года в Париже. Документом предусматривается, что Франция предоставит Украине "официальную поддержку в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в форме кредита для реализации государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов в количестве до 55 единиц и связанных с ними товаров, работ и услуг".

Общая сумма кредита не должна превышать 475 млн евро, и должна включать "прямой казначейский кредит, сумма которого составляет 45 млн евро; один или несколько банковских займов, сумма которого или которых не превышает 430 млн евро".

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Для реализации проекта компания Airbus Helicopters SAS, Министерство внутренних дел Украины и уполномоченное государственное предприятие, которое находится в сфере управления МВД, заключают контракты.

Этот кредит должен быть использован на финансирование контрактов, заключенных с французским поставщиком, которые должны включать не менее 50% французских товаров, работ и услуг.

Закупка вертолетов будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и государственных заимствований для создания в системе Министерства внутренних дел единой системы авиационной безопасности и защиты.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская и французская стороны в конце мая подписали в Париже соглашение о системе авиационной безопасности, которая предусматривает поставку Украине 55 современных вертолетов компании Airbus Helicopters.

Соглашение касается вертолетов трех моделей – Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

Компания «Airbus Helicopters» - одна из крупнейших авиастроительных компаний, производит одноименные пассажирские, грузовые, военно-транспортные воздушные машины.