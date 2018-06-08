Emirates откажется от иллюминаторов в самолетах в пользу виртуальных окон

Компания ставит перед собой задачу перейти к использованию лайнеров, в которых вообще не будет иллюминаторов.

Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на новых лайнерах Boeing 777-300ER, где вместо иллюминаторов в салоне установлены виртуальные окна.

Там, где в обычных самолетах находятся иллюминаторы, в первом классе Emirates установлены круглые экраны, на которые посредством оптоволокна выводятся изображения с установленных на обшивке самолета камер, пишет Би-Би-Си.

Изображение "настолько качественное, что все выглядит гораздо лучше, чем если смотреть обычными глазами", - говорит президент компании Emirates Тим Кларк.

В будущем компания ставит перед собой задачу перейти к использованию лайнеров, в которых вообще не будет иллюминаторов, говорит он.

"Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь - видите иллюминаторы", - говорит он.

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Кларк считает, что это позволит оптимизировать конструкцию самолетов.

"В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше, и тратит намного меньше топлива", - говорит Кларк.

По мнению профессора британского Университета Крэнфилда Грэма Брейтуэйта, самолеты без окон могут быть небезопасны: бортпроводникам в чрезвычайных ситуациях необходимо самим видеть, что происходит за бортом.

"Стюардессам в случае чрезвычайной ситуации нужно будет проверять обстановку снаружи, чтобы понять, например, нет ли там пламени, перед тем как открыть запасной выход и начать эвакуацию", - говорит профессор.

"Если для этого им нужно будет пользоваться системами, которые зависят от подачи электроэнергии, то такое решение авиационные регуляторы едва ли одобрят с легкостью", - считает он.

Однако в Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят в этом проблем. "Мы не видим никаких сложностей, которые невозможно было бы преодолеть, чтобы обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами", - говорит представитель регулятора.

Еще один возможный недостаток закрытого самолета в том, что подобное новшество может вызвать дискомфорт пассажиров, считает Брейтуэйт.

"Такой самолет легко может вызывать приступ клаустрофобии, а перелеты и так для многих - источник стресса", - говорит он.

"Частота обновления экранов тоже может вызывать непредвиденные побочные эффекты: будут ли они мерцать? Какой будет задержка? Как их свечение будет влиять на пассажиров при долгих перелетах?" - спрашивает он.

Авиаэксперт Джон Стрикленд согласен, что самолет без иллюминаторов прочнее самолета с окнами, и в случае если он окажется легче обычного самолета, то и экономнее.

"Все, что делает самолет легче, помогает экономить топливо", - говорит он.

Однако сам эксперт все же предпочитает настоящие иллюминаторы. "Я немного помешан на окнах. Для меня искусственные никогда их не заменят", - говорит он.

Видео: Aviation Hub

Справка. Самолет 777-300ER - версия широкофюзеляжного 777-300 для сегмента B. Этот вариант снабдили скошенными и удлиненными законцовками крыла, новыми основными стойками шасси, усиленной передней стойкой и специально добавленными топливными баками. Дальность 777-300ER при полной загрузке, в сравнении с модификацией 777-300, выросла на 34%. Используемые для самолета двигатели GE90-115B - на сегодня мощнейшие реактивные двигатели в мире.