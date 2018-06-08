Гройсман пообещал ускорить ремонт дорог "толчком сзади"

Также премьер пригрозил отстающим областям по темпам ремонта дорог кадровыми изменениями.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил отстающим областям по темпам ремонта дорог, среди которых Хмельницкая и Житомирская области, кадровыми изменениями.

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Об этом глава правительства сообщил во время Часа правительства в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины от Житомирщины Павла Дзюблика о проблемах ремонта дорог.

"Я проехал Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую области. Хочу отметить, что при одинаковых условиях состояние дел по строительству автодорог разное. Качественно организованы работы во Львовской, Тернопольской, Винницкой. А вот Хмельнитчина – ноль. Деньги есть, все есть, но ноль. Сейчас там сменили главу облгосадминистрации, и я думаю, он улучшит ситуацию. Житомирская область тоже не может похвастаться. Я посмотрю, если будут проблемы, то мы будем принимать соответствующие управленческие решения по этому поводу", - сказал он.

При этом Гройсман подчеркнул, что деньги и механизмы у областей для строительства дорог есть.

Также премьер пообещал ускорить работу по ремонту дорог "толчком сзади".

"Буду их жестко… Знаете, как говорят, ничто так не ускоряет, как толчок сзади. Будем ускорять работы по всем направлениям", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Житомирская и Киевская области являются самыми отстающими по темпам использования средств от таможенного эксперимента и субвенции из госбюджета, предназначенных на ремонт и строительство дорог.

Омелян назвал лидеров и отстающих по ремонту дорог государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". Аутсайдерами по темпам ремонта дорог остаются Житомирская (3%), Сумская (7%), Полтавская (8%), Черновицкая (8%), Херсонская (9%), Ривненская (9%) области. Самые лучшие показатели в Запорожской -45%, Тернопольской - 43%, Ивано-Франковской - 37%, Закарпатской - 36,5%, Кировоградской - 35%, Днепропетровской - 34% и Одесской - 32% - областях.

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. При этом наибольшую по объему субвенцию получит бюджет Киева - 1,15 миллиарда гривень. Более 600 миллионов гривень получат Харьковская (656 миллионов гривень), Винницкая (623 миллиона гривень) и Житомирская (617 миллионов гривень) области. Более 500 миллионов гривень будут направлены в бюджеты Полтавской (558 миллионов гривень), Донецкой (557 миллионов гривень), Днепропетровской (553 миллиона гривень), Киевской (550 миллионов гривень), Львовской (583,2 миллиона гривень) областей.

Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 миллиарда гривень будет направлено на дороги государственного значения.

В мае президент Петр Порошенко назначил нового главу Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Вместе с тем, бывший глава обладминистрация Александр Корнийчук назначен советником президента.

Главой Житомирской областной государственной администрации является Игорь Гундич.