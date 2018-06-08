Завтра в Киеве будет закрыто движение транспорта по Крещатику

На центральной улице столицы по случаю профессионального праздника медицинское сообщество проведет забег и организует консультации врачей по разным вопросам.

В субботу, 9 июня в центре украинской столицы Киеве пройдет праздничное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, в связи с чем будет ограничен проезд транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что мероприятие под лозунгом «Киевские медики за здоровый образ жизни» начнется в 9.00 утра и продлится до 19.00.

В то же время, для обеспечения подготовки мероприятия движение транспортных средств будет запрещено на указанном участке с 00:00 9 июня (до 19:00).

Соответственно, внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, курсирующего по улице Крещатик.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит ООО «Майс Групп».

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По информации директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, в этот день по случаю профессионального праздника медицинское сообщество столицы соберется на большой забег, во время которого одетые в футболки с логотипами своих учреждений медработники после небольшой общей разминки единой колонной пробегут по Крещатику символические 500 метров, визуализируя важнейший месседж: здоровое движение, здоровый образ жизни - залог активной и счастливой судьбы.

Кроме того, у здания КГГА с 9:00 до 18:00 будут установлены палатки, в которых взрослые и маленькие киевляне смогут пройти элементарные обследования (измерить сахар крови, вес, артериальное давление, объем талии, проверить родинки и т.д.) и получить консультации врачей по различным вопросам, связанным со здоровьем и здоровым образом жизни.

Вместе с тем следует отметить, что праздник врачей, медсестер, лаборантов и санитаров ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.