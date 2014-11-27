«Укрзализныця» трудоустроила более 200 железнодорожников из зоны АТО и Крыма

Железные дороги и отраслевые предприятия Украины по состоянию на 24 ноября трудоустроили 202 работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться в другие регионы из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке страны и территории аннексированного Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, наибольшее количество переселенцев приняли на работу Одесская и Южная железные дороги – 52 и 53 человека, соответственно, далее следует Приднепровская магистраль, которая трудоустроила 37 человек, Юго-Западная - 30 человек, Львовская - 8. Также государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, трудоустроило 6 человек.

«Сегодня работникам Донецкой железной дороги приходится выполнять служебные обязанности в опасных для жизни условиях. Многие железнодорожники покидают зону АТО из-за боевых действий и вынужденного простоя ряда структурных подразделений», - подчеркивает «Укрзализныця».

В сообщении отмечается, что железнодорожные предприятия заинтересованы в сохранении кадрового потенциала отрасли. В основном, вынужденные переселенцы получили работу, аналогичную той, что выполняли ранее. Среди трудоустроенных - машинисты и помощники машинистов, диспетчеры, монтеры путей, электромеханики, ревизоры, проводники и билетные кассиры, врачи железнодорожных медицинских учреждений, охранники, инженеры, экономисты, коммерческие агенты, IT-специалисты, руководители.

Также сообщается, что в настоящее время в основном железные дороги принимают на работу вынужденных переселенцев на вакантные места наиболее дефицитных железнодорожных профессий, также допускается возможность трудоустройства женщин, ушедших в отпуск по уходу за ребенком.

Читайте также«Укрзализныця» хочет прекратить движение поездов в зоне АТОКак сообщал УНИАН, по состоянию на 26 ноября в ходе боевых действий в зоне АТО на востоке Украины из 1754 мобилизованных в ряды украинской армии работников железнодорожной отрасли погибли 16 железнодорожников и 108 получили ранения.

Ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы, а также обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.