Аэропорт "Борисполь" предлагает пассажирам наклейки с хэштегом #FreeSentsov

Об этом сообщают пассажиры, которые прибыли в аэропорт.

В аэропорту "Борисполь" можно бесплатно получить наклейки на чемоданы с хештегом #FreeSentsov. Так украинцы имеют возможность напоминать миру об украинском режиссере Олеге Сенцове, который 26-й день голодает в российской тюрьме.

Информация об этом появилась в соцсети на странице Натальи Лютиковой.

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"Это удачная идея распространить по миру вирус-месседж о спасении Олега Сенцова и других политзаключенных. Если каждый чемодан украинца в аэропортах мира будет с #FreeSentsov, если политики будут делать свое дело по освобождению политзаключенных , если ультрас сделают то, что в их силах во время чемпионата, если мы все будем вместе, то у Олега есть шанс. Сможем ли? Времени мало, его уже просто нет....Объединяйтесь", – написала Лютикова.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-ех заключенных украинцев. После начала голодовки Сенцов похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-ого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию.