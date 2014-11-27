Профсоюз призывает Кабмин не допустить остановки работы Донецкой железной дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), об этом идет речь в письме-обращении профсоюза к правительству, текст которого был утвержден на заседании профсоюза 27 ноября.

«Просим решить вопрос о дальнейшей деятельности Донецкой железной дороги и не останавливать работу предприятия, которое может сейчас и не приносит большой прибыли, но железнодорожники каждый день стоят на грани жизни и смерти, пытаются выполнять свои должностные обязанности, а также честно и добросовестно выполнять самую главную функцию - осуществление всех видов перевозок», - сказано в обращении.

Также трудовой коллектив железнодорожников выразил обеспокоенность тем, что в то время как железнодорожники вынуждены выполнять свои обязанности на территории, где проходят боевые действия, некоторые СМИ «продолжают распространять необоснованную и предвзятую информацию о финансировании сепаратизма железнодорожниками».

Также в сообщении отмечается, что с целью скорейшего восстановления поврежденных в зоне АТО объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечения своевременных поставок материально-технических ресурсов для ремонта и эксплуатации подвижного состава руководство «Укрзализныци» неоднократно обращалось в Службу безопасности и Министерство инфраструктуры с просьбой разъяснить порядок обеспечения предприятия необходимыми ресурсами.

«Все просьбы о предоставлении разъяснений относительно порядка обеспечения ГП «Донецкая железная дорога» были проигнорированы указанными госучреждениями», - подчеркнули в профсоюзе железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вторую половину ноября на Донецкой железной дороге оставались заблокированными около 15 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, поскольку значительная часть магистрали находится под контролем террористов.

«Укрзализныця» не раз подчеркивала, что, несмотря на обострение военного противостояния на востоке Украины, Донецкая железная дорога продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

Начиная со второй половины мая на ДЖД боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего магистраль отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.