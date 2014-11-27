Профсоюз призывает не допустить передачи медучреждений «Укрзализныци» в коммунальную собственность

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци"), об этом сказано в письме-обращении профсоюза к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде, текст которого был утвержден на заседании профсоюза 27 ноября.

«Передача медицинских учреждений железных дорог в коммунальную собственность негативно повлияет на обеспечение безопасности движения и может привести к непредсказуемым последствиям в транспортной сфере», - сказано в обращении профсоюза, текст которого цитирует пресс-служба.

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По мнению трудового коллектива железных дорог, передача в коммунальную собственность железнодорожных больниц и поликлиник приведет к краху системы здравоохранения железнодорожного транспорта, поскольку медучреждения, помимо оказания медицинских услуг, обеспечивают безопасности движения.

В частности, ведомственные медицинские учреждения осуществляют медосмотры работников локомотивных бригад непосредственно перед выполнением рейсов, а также ведут постоянный контроль и мониторинг состояния здоровья работников, работа которых непосредственно связана с безопасностью движения.

Кроме того, профсоюз железнодорожников и транспортных строителей в своем обращении подчеркивает, что местные органы власти, которым планируется передать отраслевые медучреждения, не имеют достаточных финансовых ресурсов и не несут ответственности за обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов.

«Железнодорожники отмечают, что уже имеют негативный опыт передачи учреждений социальной сферы в коммунальную собственность: большинство переданных объектов используются не по назначению или ликвидированы»,- подчеркивается в пресс-релизе.

Также сообщается, что профсоюз выступает против передачи медучреждений в коммунальную собственность, поскольку в этом случае медперсонал лишится ряда социальных гарантий по отраслевым соглашением и коллективным договорам железных дорог.

«Это непременно приведет к повышению социальной напряженности и возмущению как среди персонала отраслевых медицинских учреждений, так и в трудовых коллективах железных дорог», - говорится в обращении.

В пресс-службе напомнили, что в августе этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект по бюджетной децентрализации «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», который, в частности, предусматривал передачу в коммунальную собственность учреждений здравоохранения железнодорожного транспорта Украины.

В ответ на это железнодорожники сообщили, что данная законодательная инициатива противоречит действующему законодательству, в частности законам Украины «О железнодорожном транспорте» и «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования».

Министерство инфраструктуры, «Укрзализныця», Совет профсоюза и профсоюзные организации всех уровней единогласно заняли позицию против передачи отраслевых медучреждений в коммунальную собственность. В этой связи соответствующее письмо о необходимости сохранения существующей системы финансирования медицинских учреждений Мининфраструктуры направило в Министерство финансов Украины еще в октябре. «Однако вопрос остается открытым», - подчеркнула «Укрзализныця».

Напомним, в октябре Свободный профсоюз машинистов Украины (СПМУ) озвучил Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ряд требований, ключевым среди которых является соблюдение их трудовых прав.

Справка УНИАН. Всеукраинский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины насчитывает около 400 тысяч членов профсоюза. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.