Появилось видео тренировочного полета украинского истребителя Су-27
09:26, 11 июня 2018Транспорт/Связь
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Су-27 выполнил тренировочный полет накануне Danish Air Show – 2018.
Тренировочный полет украинского истребителя Су-27
Украина принимает участие в авиашоу Danish Air Show – 2018, который пройдет в Дании. Международный авиационный показ состоится 11 июня.
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Украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.
Мастерство индивидуального пилотажа на Су-27 уже успел продемонстрировать полковник Александр Оксанченко, передает Gazeta.ua.
Видео его полета опубликовало командование Воздушных сил ВСУ.
Ранее было опубликовано видео показательного полета самолета Ан-124-100 на выставке Eurasia Airshow в Турции.
Ан-124-100 "Руслан" - коммерческий транспортный самолет, созданный "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
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