Появилось видео тренировочного полета украинского истребителя Су-27

09:26, 11 июня 2018
Транспорт/Связь
1131 3

Читайте такжеВ Украине испытывают новый самолет "Дельфин" (фото)

Украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.

Мастерство индивидуального пилотажа на Су-27 уже успел продемонстрировать полковник Александр Оксанченко, передает Gazeta.ua.

Видео его полета опубликовало командование Воздушных сил ВСУ.

Ранее было опубликовано видео показательного полета самолета Ан-124-100 на выставке Eurasia Airshow в Турции.

Ан-124-100 "Руслан" - коммерческий транспортный самолет, созданный "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полет#видео#СУ-27