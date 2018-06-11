Появилось видео тренировочного полета украинского истребителя Су-27

Су-27 выполнил тренировочный полет накануне Danish Air Show – 2018.

Украина принимает участие в авиашоу Danish Air Show – 2018, который пройдет в Дании. Международный авиационный показ состоится 11 июня. Читайте такжеВ Украине испытывают новый самолет "Дельфин" (фото) Украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76. Мастерство индивидуального пилотажа на Су-27 уже успел продемонстрировать полковник Александр Оксанченко, передает Gazeta.ua. Видео его полета опубликовало командование Воздушных сил ВСУ. Ранее было опубликовано видео показательного полета самолета Ан-124-100 на выставке Eurasia Airshow в Турции. Ан-124-100 "Руслан" - коммерческий транспортный самолет, созданный "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

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