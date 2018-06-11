Пахнет ногами, но все не так плохо: американка показала в сети свою поездку в украинском плацкарте (видео)
Волонтер Корпуса мира Кэти Джонс проехалась плацкартом «Укрзалізниці» из Киева в Черновцы, и выложила свои впечатления от поездки в видеоблоге.
Читайте такжебез сомнений новшество от «Укрзализныци»: пассажиры смогут узнать онлайн, есть ли кондиционер в вагоне
Видео американки, которая ехала на верхней полке, выложило в Facebook «Радио Свобода».
«Ладно, это третий класс (плацкарт). В принципе, это как купе, но без стен, и здесь гораздо жарче. И здесь пахнет... как будто ногами. Но здесь не так уж и плохо», –отметила она.
«Как только вы сюда попадаете, вам лучше застелить свою кровать, потому что это станет сложнее, когда все придут и будут сидеть на нижней полке», – продолжила волонтер.
Девушка пожаловалась на страшную жару и показала туалет, который, благодаря открытому окну, оказался самым прохладным местом в вагоне.
«Это трудно описать, но спать в одном вагоне с примерно 60 другими людьми – это, несомненно, опыт», – рассказала волонтер.
По ее словам, поездка была бы не столь тяжелой, если бы в вагоне включили кондиционер.
Напомним, в Украине подорожали билеты на поезда. Цены, уверяют в "Укрзалізниці", не повышали уже 4 года, поэтому время пришло. Как отмечали журналисты ТСН, в вагонах практически ничего не изменилось - грязные матрацы, старые спальные места, обшарпанные стены и отсутствие кондиционера в плацкарте.