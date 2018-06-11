В Китае запустят самый длинный скоростной поезд в мире (фото)
13:36, 11 июня 2018Транспорт/Связь
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Новый поезд будет состоять из 16 вагонов общей длиной почти 415 метров.
Новый поезд будет состоять из 16 вагонов / фото facebook.com/cgtnrussian
С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный высокоскоростной поезд в мире.
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Об этом сообщает CGTN.
Отмечается, что каждый день 3 новые поезда будут совершать рейсы между Пекином и Шанхаем.
Новый поезд будет развивать скорость до 350 километров в час и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составит 414,26 метра.
Напомним, согласно стратегии Евросоюза по развитию транспортных коридоров в сети TEN-T, к 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса.
фото facebook.com/cgtnrussian
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